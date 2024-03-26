Актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Карпухов умер во сне в возрасте 50 лет

Известный актер, снявшийся в 109 фильмах и сериалах, скончался на 51 году жизни.Александр Карпухов, снявшийся более чем в сотне фильмов и сериалов, игравший на сцене петербургского Молодежного театра на Фонтанке, умер 24 марта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии