Актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Карпухов умер во сне в возрасте 50 лет

Известный актер, снявшийся в 109 фильмах и сериалах, скончался на 51 году жизни.Александр Карпухов, снявшийся более чем в сотне фильмов и сериалов, игравший на сцене петербургского Молодежного театра на Фонтанке, умер 24 марта.