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Актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Карпухов умер во сне в возрасте 50 лет

Актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Карпухов умер во сне в возрасте 50 лет

Известный актер, снявшийся в 109 фильмах и сериалах, скончался на 51 году жизни.Александр Карпухов, снявшийся более чем в сотне фильмов и сериалов, игравший на сцене петербургского Молодежного театра на Фонтанке, умер 24 марта.

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