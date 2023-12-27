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РИА Новый день

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Продлено ограничение движения на дороге Челябинск – Курган

Продлено ограничение движения на дороге Челябинск – Курган

На трассе из Челябинска в Курган продлили запрет на движение автобусов и грузовиков. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильный снегопад, снежные накаты, плохая видимость, порывы ветра до 16 метров в секунду, гололедные явления, метели) сегодня, 27 декабря, продляется временное ограничение движения на участке км 12 – км 171 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск.

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