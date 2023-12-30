В Казани поймали пьяного водителя каршеринга

В Казани на проспекте Победы поймали пьяного водителя каршерингового автомобиля Volkswagen Polo. По информации городской Госавтоинспекции, за рулем иномарки находился 21-летний парень с признаками алкогольного опьянения.
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