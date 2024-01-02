Таиланд может повторить практику увеличенного безвизового режима

Посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават 2 января заявил, что Бангкок может повторить практику увеличенного безвизового режима и в 2024 году, если результаты инициативы за этот сезон окажутся впечатляющими.
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