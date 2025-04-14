Цена б/у GAC Trumpchi M8 2024 серия Master 400T Extreme Edition

Подержанный электромобиль GAC Trumpchi M8 2021 года Цена: 189 800 юаней (Внимание! Цена указана в Китае, для ознакомления) Год выпуска: 2024 Состояние: очень хорошее Пробег: 27 000 км Длина, ширина, высота (мм): 5212 х 1893 х 1823 Колесная база (мм): 3070 Снаряженная масса (кг): 2150 Объем топливного бака (л): 65 Максимальная мощность (л.
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