Что может быть поучительнее рыцарского романа

Царь на самой большой глубине моря, Он видит рыб, снующих туда-сюда; Из-за горящих светильников они так боятся, Что не смеют приблизиться, но возвращаются.
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