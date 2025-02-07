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Калужские новости

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Калужской области могут списать 2/3 бюджетных кредитов - но с условием

Калужской области могут списать 2/3 бюджетных кредитов - но с условием

Утверждены условия списания задолженностей российских регионов перед бюджетом, которые имелись на 1 марта 2024 годаУтверждены условия списания задолженностей российских регионов перед бюджетом, которые имелись на 1 марта 2024 года.

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