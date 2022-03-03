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Мирошник: убийство мэра Кременной стало очередным доказательством нацистского беспредела на Украине

Мирошник: убийство мэра Кременной стало очередным доказательством нацистского беспредела на Украине

Расправа над мэром Кременной Владимира Струка в очередной раз продемонстрировало общественности масштабы националистического беспредела на Украине, заявил представитель ЛНР на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник.

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