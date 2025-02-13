Россия должна взять 6 городов. Иначе проигрыш: Дугин об СВО и "сделке" с Трампом

НУ

Наташа Устинова

Дойти надо обязательно до границы с Польшей. Иначе мы будем постоянно находится под угрозой со стороны нациских банд. Немешало бы прихватить кусочек от Польши мечтающей отхватить кусище от России. Такая мечта поляков жила всегда с давних времен. Иногда мечта не надолго сбывалась. Так нужно сделать, чтобы поляки никогда ни одной ногой не заходили с войной на нашу Российскую землю.