ТМТМ в мозаике евразийских коммуникаций: Казахстан определяет свое место ﻿

Марат НУРГОЖАЕВ В настоящее время одним из ключевых направлений для Казахстана является Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), который был объявлен Астаной в качестве логистического приоритета.
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