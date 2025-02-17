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Сотаглифлозин снижает риск сердечных приступов и инсультов

Недавно одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) препарат сотаглифлозин значительно снижает риск сердечно-сосудистых событий у пациентов с диабетом 2 типа, заболеваниями почек и дополнительными факторами риска.

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