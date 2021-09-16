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Сотрудники полиции и районной рыбоохраны пресекли в Хабаровском крае незаконную добычу рыбы семейства лососевых

В ходе проведения третьего этапа оперативно-профилактического мероприятия «Путина. Осень - 2021» оперативники ОМВД России по Ульчскому району совместно с сотрудниками районной рыбоохраны задержали в акватории реки Амур семерых подозреваемых в возрасте от 24 до 52 лет, которые осуществляли вылов водных биологических ресурсов без разрешительных документов.

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