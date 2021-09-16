Сотрудники полиции и районной рыбоохраны пресекли в Хабаровском крае незаконную добычу рыбы семейства лососевых

В ходе проведения третьего этапа оперативно-профилактического мероприятия «Путина. Осень - 2021» оперативники ОМВД России по Ульчскому району совместно с сотрудниками районной рыбоохраны задержали в акватории реки Амур семерых подозреваемых в возрасте от 24 до 52 лет, которые осуществляли вылов водных биологических ресурсов без разрешительных документов.
Происшествия6 подписчиков
Популярные статьи
- Председатель СК России поставил на контроль ход расследования уголовного дела об истязании малолетних детей в Санкт-Петербурге
- В Забайкальском крае следователи совместно с сотрудниками полиции задержали пятерых человек по обвинению в особо тяжких преступлениях, совершённых в начале 2000 годов
- Уголовное дело о деятельности финансовой пирамиды Finiko передано в центральный аппарат МВД России
Свежие комментарии