Финансист предупредил об опасности новогодних предложений от банков

В 2024 году период новогодних предложений совпал с повышением ключевой ставки и ростом популярности вкладов, поэтому многим кредитным организациям достаточно повысить ставки вслед за регулятором и назвать это новогодней акцией, заявил агентству «Прайм» финансист Лазарь Бадалов.