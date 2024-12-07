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Финансист предупредил об опасности новогодних предложений от банков

Финансист предупредил об опасности новогодних предложений от банков

В 2024 году период новогодних предложений совпал с повышением ключевой ставки и ростом популярности вкладов, поэтому многим кредитным организациям достаточно повысить ставки вслед за регулятором и назвать это новогодней акцией, заявил агентству «Прайм» финансист Лазарь Бадалов.

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