Непредсказуемые события: математик рассчитал точную дату конца СВО и победителя конфликта Юлия ЧелкановаИзвестный математик и пророк Григорий Кваша вновь поразил общественность своими удивительными прогнозами.
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