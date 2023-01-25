Медийная реклама: что это такое и как правильно настраивать?

Медийная реклама — это размещение блоков с графическим содержанием на просторах интернета с целью повышения узнаваемости бренда, уведомления целевой аудитории о выходе продукта или услуги, а также увеличения охвата бизнеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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