Делегация Ямала приняла участие в форуме стран БРИКС

Ямальская делегация завершила работу на форуме БРИКС. Северяне выступили с докладами по темам многостороннего сотрудничества в Арктике, написала в соцсетях зампредседателя Заксобрания ЯНАО Наталия Фиголь.
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