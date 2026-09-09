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Аргументы недели

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Очередной бывший чиновник минобороны стал действующим зэком

Очередной бывший чиновник минобороны стал действующим зэком

Гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему начальнику главного управления кадров Министерства обороны, признав его виновным в получении особо крупной взятки.

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