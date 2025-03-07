Временные ограничения введены еще в одном аэропорте России

Росавиация: в аэропорту Саратова приостановили прием и выпуск судов Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введен в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
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