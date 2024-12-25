Губерниев жестко ответил раскритиковавшему ЧМ-2018 немецкому футболисту

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жестко ответил бывшему капитану сборной Германии по футболу Филиппу Ламу, заявившему о пострадавшей из-за проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году Европе.
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