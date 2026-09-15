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Вспышка чумы в Монголии: жителей уже начали прививать российской вакциной

Вспышка чумы в Монголии: жителей уже начали прививать российской вакциной

Говоря о достижениях службы, руководитель ведомства отметила работу внутри страны, с ближним и дальним зарубежьем.

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