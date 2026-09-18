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Русский Днепропетровск

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Бандеровцы посыпают голову пеплом: Укро-ПВО так зашкварно еще не отбивалась

Бандеровцы посыпают голову пеплом: Укро-ПВО так зашкварно еще не отбивалась

Радомир Маркуш 17 сентября 2026 г., 21:12   Худшее впереди, предупреждают американцы. Русские готовят «генеральный удар» В своей утренней сводке ….

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