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Погранслужба Польши не впустила в страну тысячи украинцев

Погранслужба Польши не впустила в страну тысячи украинцев

Из сведений, которые были распространены Ассоциацией правового вмешательства, следует, что польская погранслужба не допустила на территорию государства порядка девяти тысяч граждан Украины, которые попытались пересечь границу в статусе беженцев.

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