Погранслужба Польши не впустила в страну тысячи украинцев

Из сведений, которые были распространены Ассоциацией правового вмешательства, следует, что польская погранслужба не допустила на территорию государства порядка девяти тысяч граждан Украины, которые попытались пересечь границу в статусе беженцев.
Из сведений, которые были распространены Ассоциацией правового вмешательства, следует, что польская погранслужба не допустила на территорию государства порядка девяти тысяч граждан Украины, которые попытались пересечь границу в статусе беженцев.
Свежие комментарии