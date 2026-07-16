Reuters: МОК не намерен менять позицию по России после письма европейских стран

Международный олимпийский комитет не намерен пересматривать свою позицию по участию российских спортсменов и восстановлению Олимпийского комитета России в ответ на угрозы европейских стран лишить организацию финансирования, сообщил представитель МОК агентству Reuters.
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