Reuters: МОК не намерен менять позицию по России после письма европейских стран

Новости внутренней и внешней политики в России

Международный олимпийский комитет не намерен пересматривать свою позицию по участию российских спортсменов и восстановлению Олимпийского комитета России в ответ на угрозы европейских стран лишить организацию финансирования, сообщил представитель МОК агентству Reuters.