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Канчельскис — о Роналду: «Он обиделся на всех и бросил команду. Надо быть мужиком и закончить карьеру в сборной»

Канчельскис — о Роналду: «Он обиделся на всех и бросил команду. Надо быть мужиком и закончить карьеру в сборной»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, ныне возглавляющий брянское «Динамо», высказался о ситуации вокруг португальского нападающего Криштиану Роналду.

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