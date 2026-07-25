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В Крыму рассказали о планах установить знаки у разрушенных средневековых храмов

В Крыму рассказали о планах установить знаки у разрушенных средневековых храмов

Заслуженный географ России, председатель отделения Русского географического общества в Крыму Геннадий Самохин рассказал о планах установить памятные знаки на местах разрушенных средневековых храмов полуострова.

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