В Крыму рассказали о планах установить знаки у разрушенных средневековых храмов

Заслуженный географ России, председатель отделения Русского географического общества в Крыму Геннадий Самохин рассказал о планах установить памятные знаки на местах разрушенных средневековых храмов полуострова.
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