«Ъ»: ФНС показала доходность прогрессивной шкалы и заботу о ее необходимости

Незадолго до готовящейся реформы в сфере налогообложения в ходе расширенного заседания коллегии Федеральной налоговой службы, которое состоялось во вторник, 19 марта, выведены промежуточные результаты работы текущей фискальной системы — в прошлом году поступления налогов в бюджет достигли отметки в 46,8 триллиона рублей.
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