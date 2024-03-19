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«Ъ»: ФНС показала доходность прогрессивной шкалы и заботу о ее необходимости

«Ъ»: ФНС показала доходность прогрессивной шкалы и заботу о ее необходимости

Незадолго до готовящейся реформы в сфере налогообложения в ходе расширенного заседания коллегии Федеральной налоговой службы, которое состоялось во вторник, 19 марта, выведены промежуточные результаты работы текущей фискальной системы — в прошлом году поступления налогов в бюджет достигли отметки в 46,8 триллиона рублей.

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