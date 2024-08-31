В Якутии лесные пожары охватили более 75 тыс. га

Политика как она есть

Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 75 тыс. га, сообщили в ГУ МЧС России по республике. "По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики действует 5 природных пожаров на общей площади свыше 75 тысяч гектаров и на землях иных категорий действует 1 пожар.