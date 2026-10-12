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Татар-информ

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Стержень сохранен: с каким багажом «Зенит» закончил предсезонку на Кубке легенд

Стержень сохранен: с каким багажом «Зенит» закончил предсезонку на Кубке легенд

Казанский «Зенит» ограничился бронзой на Кубка легенд в Москве. Пережив летний исход лидеров, выступая практически без Максима Михайлова, команда Алексея Вербова сначала проиграла полуфинал «Динамо», но затем разгромила «Локомотив».

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