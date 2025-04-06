Ученые "воскресили" микроводоросли, проспавшие 7000 лет

Глубины моря хранят древние тайны, и одна из них только что раскрыта. Международная группа исследователей из Института Лейбница по изучению Балтийского моря (IOW) совершила сенсационное открытие: им удалось оживить микроскопические водоросли, которые находились в спящем состоянии почти 7000 лет в донных отложениях.
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