«Во главу угла»: Антон Богданов из «Реальных пацанов» раскрыл секрет крепких отношений

Российский актер Антон Богданов, известный по роли в сериале «Реальные пацаны», признался, что секрет его крепких отношений с женой Лаурой Кемстач достаточно прост: при ссорах нельзя играть в молчанку, нужно разговаривать друг с другом.
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