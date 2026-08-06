Медведев назвал Японию вассалом США, который станет ронином

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал позицию японских властей, которые в годовщину бомбардировок Хиросимы и Нагасаки не назвали ответственных за эти удары.
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