ИСУ ищет черную кошку в темной комнате. Ведь иначе придется допускать Мишину и Галлямова, Бойкову и Козловского - и они всех обыграют

У российских фигуристов Анастасии Мишиной, Александра Галлямова, Александры Бойковой и Дмитрия Козловского могут возникнуть проблемы с получением нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях, сообщает «Матч ТВ» с ссылкой наисточник, знакомый с ситуацией.
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