В России предложили ввести льготы для граждан, помогающих бороться с мусором в лесах

Они смогут претендовать на льготный отдых или иметь преимущество при трудоустройстве в государственные природоохранные структуры Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец выступил с инициативой о введении отличительных нагрудных знаков для активистов, помогающих в борьбе с мусором в лесах.