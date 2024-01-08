Французский певец стиля шансон Ги Бонне ушел из жизни

Во Франции в своем особняке ушел из жизни известный певец и автор песен в стиле шансон Ги Бонне. Он представлял Францию на “Евровидении” в 1968, 1970 и 1983 годах, занимая четвертое и восьмое места среди исполнителей из других стран.