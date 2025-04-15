Как участникам СВО получить компенсацию за участок?

Обратиться за единовременной выплатой могут сами бойцы, а также члены семей погибших в зоне СВО военнослужащих Смоляне-участники спецоперации, а также члены семей погибших в зоне СВО смолян могут получить единовременную выплату вместо предоставления бесплатного земельного участка в собственность.