Москва сэкономила 13,8 млрд рублей благодаря оценке начальных цен контрактов

Москва сэкономила 13,8 млрд рублей, применяя экспертизу начальных цен контрактов. Заммэра Мария Багреева рассказала о 499 заключениях за квартал и общей экономии столицы с 2015 года в 543 млрд рублей благодаря оптимизации госзакупок.