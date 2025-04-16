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Москва сэкономила 13,8 млрд рублей благодаря оценке начальных цен контрактов

Москва сэкономила 13,8 млрд рублей благодаря оценке начальных цен контрактов

Москва сэкономила 13,8 млрд рублей, применяя экспертизу начальных цен контрактов. Заммэра Мария Багреева рассказала о 499 заключениях за квартал и общей экономии столицы с 2015 года в 543 млрд рублей благодаря оптимизации госзакупок.

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