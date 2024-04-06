Ученые: аллергия может быть последствием COVID-19

МОСКВА, 7 апреля, ФедералПресс. Шанс возникновению аллергической реакции у людей, переболевших коронавирусом, выше, чем у тех, кто не был инфицирован, обнаружили ученые из университета Кенхи в Южной Корее.
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