Колонна из танков и бронемашин заблокировала улицы в российском городе

В Екатеринбурге колонна из танков и бронемашин заблокировала улицы на Вторчермете. Инспекторы ДПС перекрыли несколько магистралей для проведения репетиции парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, об этом стало известно Ura.
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