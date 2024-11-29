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Украинская власть готовится сдать территории России – генерал

Украинская власть готовится сдать территории России – генерал

Украинская власть тестирует реакцию общества на возможный отказ от территорий, о чем свидетельствует недавнее заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о выходе на границы не 1991, а 2022 года.

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