В Украине за сутки зафиксировано 1 205 новых случаев COVID-19

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 1 205 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост существенно упал по сравнению со вчерашним показателем, что традиционно для выходных, сообщает Минздрав утром в понедельник, 13 сентября.