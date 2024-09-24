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Царьград

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По делу Тимура Иванова арестована недвижимость на 82 млн

По делу Тимура Иванова арестована недвижимость на 82 млн

В судебных документах есть сведения о земельном участке, доме и бане.По делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова арестованы земельный участок площадью 82 тысяч кв.

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