Аналитик Михаил Васильев заявил, что Россия и Китай победили запад в "валютной войне"

Китай, Россия и ряд других развивающихся стран опередили Федеральную резервную систему (ФРС) и Европейский центральный банк (ЕЦБ) в тестировании национальных цифровых валют, рассказал агентству «Прайм» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.