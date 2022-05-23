Журнал «Профиль»

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Аналитик Михаил Васильев заявил, что Россия и Китай победили запад в "валютной войне"

Аналитик Михаил Васильев заявил, что Россия и Китай победили запад в "валютной войне"

Китай, Россия и ряд других развивающихся стран опередили Федеральную резервную систему (ФРС) и Европейский центральный банк (ЕЦБ) в тестировании национальных цифровых валют, рассказал агентству «Прайм» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

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