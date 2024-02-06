Кристина Орбакайте получила деньги за отмененный гастрольный тур: “Перестраховываются”

Кристина Орбакайте получила щедрое вознаграждение за отмененные выступления. Директор звезды объяснил причину отмены следующим образом: “Импресарио в регионах перестраховываются, не приглашая тех звезд, вокруг которых есть информационная шумиха.
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