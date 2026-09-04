Нефтяники обязались не повышать цены на топливо выше инфляции

ФАС заключила соглашения с 12 нефтяными компаниями о стабилизации топливного рынка в 2026 году. Об этом на полях ВЭФ заявил замглавы службы Геннадий Магазинов.
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