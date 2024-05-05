Эксперт: Украина объявит дефолт, потому что денег нет, а помощь пойдёт на возврат долгов

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков заявил, что кредиторы требуют от Украины выплат по государственному долгу, эта ситуация неминуемо приведет страну к дефолту.
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