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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» проиграл впервые за 4 матча – «Динамо». У команды Карседо 6 побед, 4 поражения и 1 ничья в этом сезоне

«Спартак» проиграл впервые за 4 матча.  Сегодня команда  Хуана Карлоса Карседо уступила « Динамо » со счетом 1:2 в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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