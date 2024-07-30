Компания iFlytek демонстрирует инновации в области ИИ в China House

Китайская технологическая компания iFlytek, демонстрирующая свои новейшие технологии искусственного интеллекта в павильоне China House, расположенном в парижском отеле Hotel Salomon de Rothschild, создает волну на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
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