Global Times: ФРГ и Франция не позволят Украине вступить в НАТО

Договоренности Киева с Германий и Францией не дадут Украине гарантий вступления в НАТО. Западные страны не допустят этого, так как не хотят конфликта с Россией, заявил китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин изданию Global Times.
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