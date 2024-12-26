После гибели троих детей на пожаре в Челябинской области возбудили уголовное дело

Названа причина пожара, унесшего жизни троих детей в Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по признакам причинения смерти по неосторожности.
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