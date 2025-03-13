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Царьград

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Подделка справки и ДТП: таксист в Казани арестован на 15 суток

Подделка справки и ДТП: таксист в Казани арестован на 15 суток

В Казани таксист, причинивший травмы 11 людям, арестован на 15 суток. Его обвиняют в подделке справки психиатра-нарколога.

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